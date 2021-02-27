ЗАМАНА - Ространснадзор выявил множественные нарушения в транспортных перевозках по Дагестану

Ространснадзор выявил множественные нарушения в транспортных перевозках по Дагестану

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27 февраля, 2021. Суббота 09:02
Ространснадзор выявил множественные нарушения в транспортных перевозках по Дагестану

В Карабудахкентском районе Республики Дагестан прошли очередные рейды Управления Федеральной службы по надзору в сфере транспорта и госавтоинспекции.

Ространснадзор выявил множественные нарушения в транспортных перевозках по Дагестану
Общество

Рейды были проведены на предмет выполнения обладателями транспортных средств, которые осуществляют транспортировку грузов и пассажиров, условий транспортного законодательства. В процессе мероприятия проверено 65 транспортных средств. Выявлено 27  нарушений. 

 

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