Рейды были проведены на предмет выполнения обладателями транспортных средств, которые осуществляют транспортировку грузов и пассажиров, условий транспортного законодательства. В процессе мероприятия проверено 65 транспортных средств. Выявлено 27 нарушений.
Ространснадзор выявил множественные нарушения в транспортных перевозках по Дагестану
- Автор Хадижат
- 27 февраля, 2021. Суббота 09:02
В Карабудахкентском районе Республики Дагестан прошли очередные рейды Управления Федеральной службы по надзору в сфере транспорта и госавтоинспекции.
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