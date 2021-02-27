ЗАМАНА - В Минсельхозе России обсудили вопросы развития агропромышленного комплекса Дагестана

В Минсельхозе России обсудили вопросы развития агропромышленного комплекса Дагестана

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27 февраля, 2021. Суббота 00:43
В Минсельхозе России обсудили вопросы развития агропромышленного комплекса Дагестана

 В четверг, 25 февраля, в Минсельхозе России прошла рабочая встреча первого заместителя Министра сельского хозяйства РФ  Джамбулата Хатуова с временно исполняющим обязанности заместителя Председателя Правительства Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова.

В Минсельхозе России обсудили вопросы развития агропромышленного комплекса Дагестана
Общество

В рамках встречи, были оговорены вопросы развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Республики Дагестан. Также были проработаны пути урегулирования вопросов опустынивания земель северной зоны республики. Определенное время было также уделено обсуждению перспектив развития виноградарства и виноделия в регионе.

 

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