В Минсельхозе России обсудили вопросы развития агропромышленного комплекса Дагестана

В рамках встречи, были оговорены вопросы развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Республики Дагестан. Также были проработаны пути урегулирования вопросов опустынивания земель северной зоны республики. Определенное время было также уделено обсуждению перспектив развития виноградарства и виноделия в регионе.