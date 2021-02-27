Шестеро несовершеннолетних в результате работы соответствующих органов, были доставлены домой. С родителями и детьми проведена беседа с целью объяснить недопустимость нахождения несовершеннолетних после 22 часов вечера на улице без сопровождения взрослых. В отношении родителей подростков составлены протоколы.
В Хасавюрте на родителей подростков, находившихся в позднее время на улице составлены протоколы
- Автор Хадижат
- 27 февраля, 2021. Суббота 00:13
В Хасавюрте проведен плановый ночной рейд по выявлению на улицах подростков без родителей в позднее время.
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