С 18 по 25 февраля участники движения ЮИД проводили со школами профилактические диалоги о Правилах дорожного движения, также под присмотром инспектора ГИБДД и преподавателя-наставника обучающиеся патрулировали перекрёстки около учебных заведений и раздавали водителям открытки-памятки поздравляющие с 23 февраля и напоминающие правила дорожного движения.
В дагестанских школах прошли акции по безопасности дорожного движения
- Автор Хадижат
- 26 февраля, 2021. Пятница 16:22
Министерство образования и науки РД вместе с Управлением ГИБДД МВД по РД и Детско-юношеской автошколой провели в учебных заведениях республики акцию по безопасности дорожного движения.
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