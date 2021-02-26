В дагестанских школах прошли акции по безопасности дорожного движения

Министерство образования и науки РД вместе с Управлением ГИБДД МВД по РД и Детско-юношеской автошколой провели в учебных заведениях республики акцию по безопасности дорожного движения.

С 18 по 25 февраля участники движения ЮИД проводили со школами профилактические диалоги о Правилах дорожного движения, также под присмотром инспектора ГИБДД и преподавателя-наставника обучающиеся патрулировали перекрёстки около учебных заведений и раздавали водителям открытки-памятки поздравляющие с 23 февраля и напоминающие правила дорожного движения.