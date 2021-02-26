Жительнице Хасавюртовского района вручили Персональное поздравление Президента РФ Владимира Путина

Целью визита стало вручение пенсионерке Персонального поздравления от Президента России Владимира Путина. Уточним, что глава государства традиционно поздравляет ветеранов ВОВ с юбилейными датами рождения, начиная с их 90-летия. Также Аминат Ихилову посетили в рамках праздничных мероприятий, приуроченных к 100-летию образования ДАССР. Вручая поздравительный адрес, начальник отдела социальной помощи гражданам Давуд Аджиев отметил, что глава района Джамбулат Салавов присоединился к поздравлениям Владимира Путина и выражает свое искреннее восхищение женщиной, на чьи молодые годы пришло испытание войной.

В свою очередь Аминат Ихилова поблагодарила руководство страны, республики, района за огромную заботу и внимание.