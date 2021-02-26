Целью визита стало вручение пенсионерке Персонального поздравления от Президента России Владимира Путина. Уточним, что глава государства традиционно поздравляет ветеранов ВОВ с юбилейными датами рождения, начиная с их 90-летия. Также Аминат Ихилову посетили в рамках праздничных мероприятий, приуроченных к 100-летию образования ДАССР. Вручая поздравительный адрес, начальник отдела социальной помощи гражданам Давуд Аджиев отметил, что глава района Джамбулат Салавов присоединился к поздравлениям Владимира Путина и выражает свое искреннее восхищение женщиной, на чьи молодые годы пришло испытание войной.
В свою очередь Аминат Ихилова поблагодарила руководство страны, республики, района за огромную заботу и внимание.
Жительнице Хасавюртовского района вручили Персональное поздравление Президента РФ Владимира Путина
- Автор Хадижат
- 26 февраля, 2021. Пятница 15:55
Сотрудники Управления социальной защиты населения города Хасавюрт посетили вдову участника Великой Отечественной войны, юбиляра Аминат Ихилову.
Целью визита стало вручение пенсионерке Персонального поздравления от Президента России Владимира Путина. Уточним, что глава государства традиционно поздравляет ветеранов ВОВ с юбилейными датами рождения, начиная с их 90-летия. Также Аминат Ихилову посетили в рамках праздничных мероприятий, приуроченных к 100-летию образования ДАССР. Вручая поздравительный адрес, начальник отдела социальной помощи гражданам Давуд Аджиев отметил, что глава района Джамбулат Салавов присоединился к поздравлениям Владимира Путина и выражает свое искреннее восхищение женщиной, на чьи молодые годы пришло испытание войной.
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