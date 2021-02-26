Дагестан во второй раз станет местом проведения крупного дрифт-мероприятия

«Я уже успел побывать в Дербенте, осмотреть достопримечательности Махачкалы. Чрезвычайно комфортная атмосфера в регионе. Позитивный, открытый народ, что очень радует. Вместе с Федерацией авто и мотоциклетного спорта Дагестана мы уже обсудили масштабные планы по проведению в сентябре текущего года еще одного дрифт-соревнования, которое пройдет на стадионе. Это будет совсем другой уровень. Такого в России еще не было», сообщил Цареградцев. Открытые заезды 27 февраля начнутся в 10 утра. Вход для зрителей будет бесплатным.