«Я уже успел побывать в Дербенте, осмотреть достопримечательности Махачкалы. Чрезвычайно комфортная атмосфера в регионе. Позитивный, открытый народ, что очень радует. Вместе с Федерацией авто и мотоциклетного спорта Дагестана мы уже обсудили масштабные планы по проведению в сентябре текущего года еще одного дрифт-соревнования, которое пройдет на стадионе. Это будет совсем другой уровень. Такого в России еще не было», сообщил Цареградцев. Открытые заезды 27 февраля начнутся в 10 утра. Вход для зрителей будет бесплатным.
Дагестан во второй раз станет местом проведения крупного дрифт-мероприятия
- Автор Хадижат
- 26 февраля, 2021. Пятница 14:25
В субботу, 27 февраля в Дагестане пройдет масштабное событие в сфере автомотоспорта. В Каспийске на заранее подготовленной площадке состоится дрифт-мероприятие, которое посетит звезда мирового и российского дрифта Аркадий Цареградцев.
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