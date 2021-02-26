Более 2000 пожилых граждан получили медицинскую помощь в рамках проекта «Демография. Старшее поколение»

В рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография», направленного на повышение периода активного долголетия людей преклонного возраста, в 2019 году Минтруда Дагестана были приобретены тридцать три единицы приспособленного автомобильного транспорта. Данный транспорт был приобретён для доставки лиц старше 65 лет и людей с ограниченными возможностями-колясочников, проживающих на сельских территориях, в больницы и поликлиники.

Так, в минувшем году в рамках нацпроекта «Демография» в медицинские учреждения были доставлены более двух тысяч граждан пожилого возраста, которым было оказано около десяти тысяч услуг. Кроме того, в период ограничений, вызванных распространением коронавирусной инфекции, на автотранспорте учреждений обеспечиваласьдоставка лекарственных средств, медицинских антисептиков, средств индивидуальной защиты и гуманитарной помощи пожилым и одиноким гражданам.

В настоящий момент, мобильные бригады Министерства труда и социального развития Дагестана, принимают активное участие в прививочной компании от коронавирусной инфекции. Для вакцинации пожилых граждан состоящих на учете в комплексных центрах социального обслуживания населения, задействованы тридцать три транспорта мобильных бригад, которые регион получил в 2019 году.