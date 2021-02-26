Так, в минувшем году в рамках нацпроекта «Демография» в медицинские учреждения были доставлены более двух тысяч граждан пожилого возраста, которым было оказано около десяти тысяч услуг. Кроме того, в период ограничений, вызванных распространением коронавирусной инфекции, на автотранспорте учреждений обеспечиваласьдоставка лекарственных средств, медицинских антисептиков, средств индивидуальной защиты и гуманитарной помощи пожилым и одиноким гражданам.
В настоящий момент, мобильные бригады Министерства труда и социального развития Дагестана, принимают активное участие в прививочной компании от коронавирусной инфекции. Для вакцинации пожилых граждан состоящих на учете в комплексных центрах социального обслуживания населения, задействованы тридцать три транспорта мобильных бригад, которые регион получил в 2019 году.