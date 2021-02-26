ЗАМАНА - Дагестан получил 1,5 тыс. упаковок «Арепливира» для лечения COVID-19 в рамках благотворительной акции

Дагестан получил 1,5 тыс. упаковок «Арепливира» для лечения COVID-19 в рамках благотворительной акции

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26 февраля, 2021. Пятница 11:43
Дагестан получил 1,5 тыс. упаковок «Арепливира» для лечения COVID-19 в рамках благотворительной акции Дагестан получил 1,5 тыс. упаковок «Арепливира» для лечения COVID-19 в рамках благотворительной акции Дагестан получил 1,5 тыс. упаковок «Арепливира» для лечения COVID-19 в рамках благотворительной акции

С благотворительной акцией «Арепливир» врачам» Дагестан посетил Председатель Комитета Совета Федерации ФС РФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев и делегация Группы компаний «ПРОМОМЕД» одного из лидеров отечественной лекарственной отрасли.

Дагестан получил 1,5 тыс. упаковок «Арепливира» для лечения COVID-19 в рамках благотворительной акции
Общество

Руководитель региона Сергей Меликов и гости Дагестана провели заседание по поводу реализации благотворительной программы в регионе.

Также разговор велся о вкладе компании ГК «ПРОМОМЕД» в обеспечение фармацевтической безопасности государства во время сильной эпидемии вируса Covid-19, также о новых возможностях антивирусного лечения SARS-CoV-2.

Руководитель Республики Дагестан напомнил, что весной и летом прошедшего года в республике было чрезвычайно трудное положение. Сегодня в регионе каждый день проводится более 6 тысяч тестов. Подробнее читайте по ссылке

 

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