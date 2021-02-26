Руководитель региона Сергей Меликов и гости Дагестана провели заседание по поводу реализации благотворительной программы в регионе.
Также разговор велся о вкладе компании ГК «ПРОМОМЕД» в обеспечение фармацевтической безопасности государства во время сильной эпидемии вируса Covid-19, также о новых возможностях антивирусного лечения SARS-CoV-2.
Руководитель Республики Дагестан напомнил, что весной и летом прошедшего года в республике было чрезвычайно трудное положение. Сегодня в регионе каждый день проводится более 6 тысяч тестов. Подробнее читайте по ссылке