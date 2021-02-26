ЗАМАНА - Зумруд Бучаева инициировала законопроект о выделении земли учителям и врачам

Зумруд Бучаева инициировала законопроект о выделении земли учителям и врачам

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26 февраля, 2021. Пятница 11:18
Зумруд Бучаева инициировала законопроект о выделении земли учителям и врачам

Координатор проекта «Здоровое будущее» партии «Единая Россия» Зумруд Бучаева внесла законодательную инициативу в Народное Собрание Республики Дагестан о выделении земельных участков в безвозмездное пользование.

Зумруд Бучаева инициировала законопроект о выделении земли учителям и врачам
Общество

По сообщению партии, обозначенный законопроект предусматривает предоставление земли специалистам, чья деятельность распространяется на область охраны здоровья населения по специальностям с высшим мед образованием, со средним мед образованием, также в сфере образования по специальностям в таковых районах, где имеется недостаток профессионалов. Уточним, что в рамках реализации на территории республики федеральных программ «Земский доктор», «Земский фельдшер» и «Земский учитель» запланировано в текущем году выслать в сельские медицинские организации 180 мед сотрудников и 140 преподавателей в общеобразовательные школы отдаленных районов.

Дагестанским отделением политической партии «Единая Россия» сформирован комплекс поддерживающих мер для мотивации выезда профессионалов и трудоустройства на определённой территории республики, где имеется острый недостаток кадров.

 

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