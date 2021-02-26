Фонд ЖКХ выделит Дагестану 50 миллионов рублей на капитальную замену лифтов

На средства, выделенные в рамках Постановления Правительства, будет проведена замена лифтов в Махачкале, Каспийске и Кизилюрте.

Также из бюджета Республики Дагестан на эти же цели будет дополнительно выделено сто миллионов рублей. А также, в общую стоимость затрат будут включены средства собственников, которые оплачиваются в качестве платежей на капитальный ремонт в размере 123 миллионов рублей. Фонд капитального ремонта в текущем году году планирует поменять сто двадцать единиц лифтового оборудования.