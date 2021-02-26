ЗАМАНА - Фонд ЖКХ выделит Дагестану 50 миллионов рублей на капитальную замену лифтов

Фонд ЖКХ выделит Дагестану 50 миллионов рублей на капитальную замену лифтов

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26 февраля, 2021. Пятница 11:07
Фонд ЖКХ выделит Дагестану 50 миллионов рублей на капитальную замену лифтов

Фонд ЖКХ РФ поддержал заявку Республики Дагестан и выделит из бюджета дополнительно 50 миллионов рублей на смену лифтов по программе капитального ремонта. 

Фонд ЖКХ выделит Дагестану 50 миллионов рублей на капитальную замену лифтов
Общество

На средства, выделенные в рамках Постановления Правительства, будет проведена замена лифтов в Махачкале, Каспийске и Кизилюрте.
Также из бюджета Республики Дагестан на эти же цели будет дополнительно выделено сто миллионов рублей. А также, в общую стоимость затрат будут включены средства собственников, которые оплачиваются в качестве платежей на капитальный ремонт в размере 123 миллионов рублей. Фонд капитального ремонта в текущем году году планирует поменять сто двадцать единиц лифтового оборудования.

 

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