Директоров школ Дербентского района обвиняют в служебном подлоге

Уголовные дела в отношении руководителей четырех образовательных учреждений возбудили в связи с тем, что, пользуясь своим служебным положением, заключили между собой договора на приобретение контейнеров для мусора, однако выделенными деньгами распорядились иначе.