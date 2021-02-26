ЗАМАНА - Директоров школ Дербентского района обвиняют в служебном подлоге

Директоров школ Дербентского района обвиняют в служебном подлоге

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26 февраля, 2021. Пятница 09:30
Директоров школ Дербентского района обвиняют в служебном подлоге

Уголовные дела в отношении руководителей четырех образовательных учреждений возбудили в связи с тем, что, пользуясь своим служебным положением, заключили между собой договора на приобретение контейнеров для мусора, однако выделенными деньгами распорядились иначе.

Директоров школ Дербентского района обвиняют в служебном подлоге
Общество

Подозреваемые, по данным следственного управления СК РФ по Дагестану, составили и подписали товарные накладные. В них они внесли ложную информацию о поставке указанных в договорах контейнеров.

 

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