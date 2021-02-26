Уточним, что мероприятия пройдут в рамках празднования 100-летнего юбилея с образования Дагестанской АССР. Перед сенаторами, участниками заседаний Комитетов и гостями будет презентован социально-экономический и культурный потенциал региона.
Сообщается, что делегацию возглавит временно исполняющий обязанности Руководителя Республики Дагестан Сергей Меликов.
1 марта в Москве стартуют Дни Дагестана
- Автор Хадижат
- 26 февраля, 2021. Пятница 08:32
Дни Республики Дагестан в Совете Федерации Федерального Собрания России пройдут с 1 по 3 марта в Москве.
Уточним, что мероприятия пройдут в рамках празднования 100-летнего юбилея с образования Дагестанской АССР. Перед сенаторами, участниками заседаний Комитетов и гостями будет презентован социально-экономический и культурный потенциал региона.
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