ЗАМАНА - 1 марта в Москве стартуют Дни Дагестана

1 марта в Москве стартуют Дни Дагестана

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26 февраля, 2021. Пятница 08:32
1 марта в Москве стартуют Дни Дагестана

Дни Республики Дагестан в Совете Федерации Федерального Собрания России пройдут с 1 по 3 марта в Москве.

1 марта в Москве стартуют Дни Дагестана
Общество

Уточним, что мероприятия пройдут в рамках празднования 100-летнего юбилея с образования Дагестанской АССР. Перед сенаторами, участниками заседаний Комитетов и гостями будет презентован социально-экономический и культурный потенциал региона.
Сообщается, что делегацию возглавит временно исполняющий обязанности Руководителя Республики Дагестан Сергей Меликов.

 

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