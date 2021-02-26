Согласно статистическим данным, человек является основным источником огня в лесу, и чтобы сохранить леса от пожаров, нужно поменять отношение людей к окружающей природе.
Главная цель кампании объяснить как можно большему числу людей, в особенности детям и молодежи, верное осознание того, как появляются лесные и ландшафтные пожары, как их не допустить и что необходимо делать, очутившись недалеко от такого пожара.
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1 марта стартует федеральная информационная кампания "Останови огонь"
- Автор Хадижат
- 26 февраля, 2021. Пятница 00:21
В текущем году, вот уже в четвертый раз в стране пройдет общегосударственная информационная кампания «Останови Огонь!».
Согласно статистическим данным, человек является основным источником огня в лесу, и чтобы сохранить леса от пожаров, нужно поменять отношение людей к окружающей природе.
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