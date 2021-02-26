ЗАМАНА - Дагестанские школьники приглашаются к участию в конкурсе "Мои герои большой войны"

Дагестанские школьники приглашаются к участию в конкурсе "Мои герои большой войны"

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26 февраля, 2021. Пятница 00:11
Дагестанские школьники приглашаются к участию в конкурсе &quot;Мои герои большой войны&quot;

22 февраля стартовал прием заявок на конкурс, посвященный памяти защитников Родины в годы Великой Отечественной войны.

Дагестанские школьники приглашаются к участию в конкурсе "Мои герои большой войны"
Общество

Задачей конкурса его инициаторы (фонд Оксаны Федоровой во взаимодействии с Музеем Победы, Почтой России, РГДБ и Национальной родительской ассоциацией) называют сохранение и передачу памяти о героях войны следующим поколениям. Конкурс проводится по 6 номинациям: личные работы в номинациях «Рисунок» и «Поэзия» (возрастные группы 6-10, 11-13, 14-17), личные и коллективные работы в номинациях «Видеорепортаж», «Вокал», «Танец», «Оригинальный жанр». Работы следует присылать организаторам, перейдя на сайт. Заявки принимаются до 31 марта.

 

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