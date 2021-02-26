Дагестанские школьники приглашаются к участию в конкурсе "Мои герои большой войны"

Задачей конкурса его инициаторы (фонд Оксаны Федоровой во взаимодействии с Музеем Победы, Почтой России, РГДБ и Национальной родительской ассоциацией) называют сохранение и передачу памяти о героях войны следующим поколениям. Конкурс проводится по 6 номинациям: личные работы в номинациях «Рисунок» и «Поэзия» (возрастные группы 6-10, 11-13, 14-17), личные и коллективные работы в номинациях «Видеорепортаж», «Вокал», «Танец», «Оригинальный жанр». Работы следует присылать организаторам, перейдя на сайт. Заявки принимаются до 31 марта.