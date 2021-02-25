В Дагестане пройдет неделя приемов граждан по вопросам ЖКХ

С 1 по 5 марта в республике общественная приемная "Единой России" проведет дистанционные приемы граждан по вопросам ЖКХ. "Отвечать на вопросы заявителей будут депутаты, представители Комитета Народного Собрания РД по строительству, ЖКХ, транспорту и связи, Госжилинспекции РД", - сообщается в публикации.

Для участия в удаленном приеме заявителям нужно в обозначенный период обратиться в местную общественную приемную (с 10:00 до 18:00) по телефонам: 67-32-87, 67-83-72, 78-06-94 либо же написать электронное письмо и отправить его на почту: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .