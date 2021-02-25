ЗАМАНА - За Дербентом в первом чтении закреплен особый статус

За Дербентом в первом чтении закреплен особый статус

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25 февраля, 2021. Четверг 15:13
За Дербентом в первом чтении закреплен особый статус

В Народном Собрании Республики Дагестан рассмотрели вопрос присвоении особого статуса городскому округу "город Дербент". В первом чтении депутаты парламента Республики Дагестан решили на уровне закона закрепить за городом особенный статус.

За Дербентом в первом чтении закреплен особый статус
Общество

Как сообщил временно исполняющий обязанности руководителя Минюста РД Казимагомед Сефикурбанов, Дербент включен в список исторических поселений, в этой связи, Сергей Меликов поручил разработать  законопроект, определяющий историческую ценность и статус города как культурного центра.

 

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