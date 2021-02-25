ЗАМАНА - В дагестанском селе Хурик впервые за полвека построят новую школу

В дагестанском селе Хурик впервые за полвека построят новую школу

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25 февраля, 2021. Четверг 14:24
В дагестанском селе Хурик впервые за полвека построят новую школу

В селе Хурик Табасаранского района Республики Дагестан до конца 2022 года построят новую школу, сообщает ТАСС.

В дагестанском селе Хурик впервые за полвека построят новую школу
Общество

Отметим, то это первое чебное заведение, которое строится в ауле с 1967 года. Предполагается, что помещать новую школу смогут до 500 детей.
«Школу запланировано строить в рамках федерального проекта „Современная школа“ нацпроекта „Образование“. Стройка объекта начнется в текущем году. Для нас это особенно важное событие, так как помещение старой школы было выстроено в 1967 году. Сегодня дети там вынуждены обучаться в три смены», - сообщил СМИ глава Табасаранского района Магомед Курбанов.

 

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