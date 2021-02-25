ЗАМАНА - Сергей Меликов поручил разобраться с перебоями в электро-, газоснабжении и ситуацией с подорожанием газового топлива на АЗС

Сергей Меликов поручил разобраться с перебоями в электро-, газоснабжении и ситуацией с подорожанием газового топлива на АЗС

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25 февраля, 2021. Четверг 13:38
Сергей Меликов поручил разобраться с перебоями в электро-, газоснабжении и ситуацией с подорожанием газового топлива на АЗС

Массовое отключение электроэнергии и проблемы с газоснабжением. С обсуждения этих проблемных вопросов началось очередное заседание Оперативного штаба региона, под руководством врио Главы РД Сергея Меликова.

Сергей Меликов поручил разобраться с перебоями в электро-, газоснабжении и ситуацией с подорожанием газового топлива на АЗС
Общество

В первую очередь, руководитель региона обратился с вопросом: "Почему Дагестан не готов к зиме?", к главам администраций районов и городов. Также Сергей Меликов отметил, что поручение сегодня руководителям муниципалитетов одно: создать дагестанцам условия для жизни. Сергей Меликов также обратил внимание на многочисленные жалобы населения на подорожание газового топлива на АЗС, и поручил разобраться в этой ситуации. Подробнее о ходе совещания читайте по ссылке

 

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