Девятнадцать пациентов из обратившихся были направлены в в стационар Махачкалы. На данный момент, трое госпитализированных уже выписаны, лечиться в стационаре продолжают шестнадцать пациентов. Врачи оценивают их состояние как легкой и средней тяжести.
Пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Правительство Дагестана следит за ситуацией с кишечной инфекцией в Каспийске
- Автор Хадижат
- 25 февраля, 2021. Четверг 12:26
Правительство Республики Дагестан внимательно наблюдает за ситуацией в Каспийске, где с 22 по 24 февраля с признаками кишечной инфекции к медицинским работникам обратилось 29 пациентов, сообщает пресс-служба Правительства РД.
Девятнадцать пациентов из обратившихся были направлены в в стационар Махачкалы. На данный момент, трое госпитализированных уже выписаны, лечиться в стационаре продолжают шестнадцать пациентов. Врачи оценивают их состояние как легкой и средней тяжести.
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