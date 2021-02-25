Правительство Дагестана следит за ситуацией с кишечной инфекцией в Каспийске

Автор Хадижат

Правительство Республики Дагестан внимательно наблюдает за ситуацией в Каспийске, где с 22 по 24 февраля с признаками кишечной инфекции к медицинским работникам обратилось 29 пациентов, сообщает пресс-служба Правительства РД.