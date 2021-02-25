ЗАМАНА - Правительство Дагестана следит за ситуацией с кишечной инфекцией в Каспийске

Правительство Дагестана следит за ситуацией с кишечной инфекцией в Каспийске

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25 февраля, 2021. Четверг 12:26
Правительство Дагестана следит за ситуацией с кишечной инфекцией в Каспийске

Правительство Республики Дагестан внимательно наблюдает за ситуацией в Каспийске, где с 22 по 24 февраля с признаками кишечной инфекции к медицинским работникам обратилось 29 пациентов, сообщает пресс-служба Правительства РД.

Правительство Дагестана следит за ситуацией с кишечной инфекцией в Каспийске
Общество

Девятнадцать пациентов из обратившихся были направлены в в стационар Махачкалы. На данный момент, трое госпитализированных уже выписаны, лечиться в стационаре продолжают шестнадцать пациентов. Врачи оценивают их состояние как легкой и средней тяжести.
Пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь.

 

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