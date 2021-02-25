Депутат выразил протест всему происходящему в Дагестане

Полномочия, как сообщает «АиФ Дагестан», депутат Народного собрания Дагестана от партии КПРФ Марат Асланов сложил в знак протеста «всему происходящему» на 55-й сессии.

Отметив, что Дагестан стал главным источником негативных новостей среди всех регионов страны, парламентарий сообщил, что обстановка в республике стала невыносимо сложной, однако пользователи соц.сетей усомнились в искренности слов Асланова, решив, что это своего рода «специальный жест» перед выборами.