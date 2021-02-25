ЗАМАНА - В Дагестане возобновили газоснабжение

В Дагестане возобновили газоснабжение

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25 февраля, 2021. Четверг 09:27
В Дагестане возобновили газоснабжение

По данным сетевого издания «Дагправда», газоснабжение в четырех селах региона было приостановлено в связи с утечкой возникшей в результате перепада температуры.

В Дагестане возобновили газоснабжение
Общество

Отмечено, что специалисты аварийных служб в течение часа устранили проблему и возобновили подачу газа в в села Эрпели, Верхний Ишкарты, Верхний Каранай, Нижний Каранай.

 

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