Отмечено, что специалисты аварийных служб в течение часа устранили проблему и возобновили подачу газа в в села Эрпели, Верхний Ишкарты, Верхний Каранай, Нижний Каранай.
В Дагестане возобновили газоснабжение
- Автор Арслан
- 25 февраля, 2021. Четверг 09:27
По данным сетевого издания «Дагправда», газоснабжение в четырех селах региона было приостановлено в связи с утечкой возникшей в результате перепада температуры.
Последнее от Арслан
- Кардиохирурги Дагестана начали лечить аритмию сердца с помощью 3-D навигации
- Стартует прием заявок на участие в Международной премии «КАРДО»
- В Каспийске обходят дворы после массового отравления
- Дагестанские врачи примут участие в благотворительной акции
- В Хасавюртовском районе откроются две новые школы и детсад