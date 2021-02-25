ЗАМАНА - УФАС по РД прокоментировало ситуацию с ценами на газ

УФАС по РД прокоментировало ситуацию с ценами на газ

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25 февраля, 2021. Четверг 08:15
УФАС по РД прокоментировало ситуацию с ценами на газ

УФАС по Дагестану выступило с объяснением по ситуации с ценообразованием на газовое топливо для транспортных средств.

УФАС по РД прокоментировало ситуацию с ценами на газ
Общество

Ведомство сообщило, что в регионе на сегодняшний деньте юридического лица, которое бы занимало доминирующее место на рынке. Таким образом, рычагов, по влиянию на продавцов газомоторного горючего у ведомства нет.
Другой момент, что на столичном рынке реализации газомоторного топлива доля участников (с признаками сговора) не превышает двенадцати процентов. А для принятия каких-то мер эта цифра должна составлять двадцать и более процентов», комментирует УФАС. В качестве причин, вызвавших удорожание газа, названо сокращение поставок газа в розницу в среднем на треть.

 

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