УФАС по РД прокоментировало ситуацию с ценами на газ

Ведомство сообщило, что в регионе на сегодняшний деньте юридического лица, которое бы занимало доминирующее место на рынке. Таким образом, рычагов, по влиянию на продавцов газомоторного горючего у ведомства нет.

Другой момент, что на столичном рынке реализации газомоторного топлива доля участников (с признаками сговора) не превышает двенадцати процентов. А для принятия каких-то мер эта цифра должна составлять двадцать и более процентов», комментирует УФАС. В качестве причин, вызвавших удорожание газа, названо сокращение поставок газа в розницу в среднем на треть.