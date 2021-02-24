ЗАМАНА - Грузия разрешит въезд россиянам с отрицательным тестом на COVID-19

Грузия разрешит въезд россиянам с отрицательным тестом на COVID-19

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24 февраля, 2021. Среда 17:44
Грузия разрешит въезд россиянам с отрицательным тестом на COVID-19

С началамарта Грузия упростит въезддля граждан России, следует из обращения главы правительства Ираклия Гарибашвили.

Грузия разрешит въезд россиянам с отрицательным тестом на COVID-19
Общество

Он подчеркнул, что перечень государств, жители которых могут попасть в республику воздушным методом, расширился. Теперь в него включили Российскую Федерацию, Армению, Азербайджан, Украину, Казахстан и Республику Белоруссия. Таким образом, желающим посетить Грузию будет необходимо иметь отрицательный ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию.

До этого в Грузию с документом об итогах ПЦР-теста могли въезжать лишь жители государств Европейского Союза, а другим требовалось предъявить справку о вакцинопрофилактике.

 

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