Грузия разрешит въезд россиянам с отрицательным тестом на COVID-19

Он подчеркнул, что перечень государств, жители которых могут попасть в республику воздушным методом, расширился. Теперь в него включили Российскую Федерацию, Армению, Азербайджан, Украину, Казахстан и Республику Белоруссия. Таким образом, желающим посетить Грузию будет необходимо иметь отрицательный ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию.

До этого в Грузию с документом об итогах ПЦР-теста могли въезжать лишь жители государств Европейского Союза, а другим требовалось предъявить справку о вакцинопрофилактике.