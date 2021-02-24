Дело заведено по статье 238 «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей» УК РФ.
В связи со сложившейся эпидобстановкой в Каспийске для обеспечения горожан к работе привлечены три водовоза ГУ МЧС по РД с питьевой водой.
Питьевой водой жителей Каспийска обеспечивают 3 водовоза
- Автор Хадижат
- 24 февраля, 2021. Среда 17:25
По факту отравления в Каспийске открыто уголовно-процессуальное производство. По данным СУ СКР по Республике Дагестан, большая часть отравившихся дети в возрасте от трех месяцев до четырнадцати лет. Очаг инфекции пока не установлен.
Дело заведено по статье 238 «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей» УК РФ.
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