ЗАМАНА - Питьевой водой жителей Каспийска обеспечивают 3 водовоза

Питьевой водой жителей Каспийска обеспечивают 3 водовоза

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24 февраля, 2021. Среда 17:25
Питьевой водой жителей Каспийска обеспечивают 3 водовоза

По факту отравления в Каспийске открыто уголовно-процессуальное производство. По данным СУ СКР по Республике Дагестан, большая часть отравившихся дети в возрасте от трех месяцев до четырнадцати лет. Очаг инфекции пока не установлен.

Питьевой водой жителей Каспийска обеспечивают 3 водовоза
Общество

Дело заведено по статье 238 «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей» УК РФ.
В связи со сложившейся эпидобстановкой в Каспийске для обеспечения горожан к работе привлечены три водовоза ГУ МЧС по РД с питьевой водой.

 

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