Питьевой водой жителей Каспийска обеспечивают 3 водовоза

По факту отравления в Каспийске открыто уголовно-процессуальное производство. По данным СУ СКР по Республике Дагестан, большая часть отравившихся дети в возрасте от трех месяцев до четырнадцати лет. Очаг инфекции пока не установлен .

Дело заведено по статье 238 «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей» УК РФ.

В связи со сложившейся эпидобстановкой в Каспийске для обеспечения горожан к работе привлечены три водовоза ГУ МЧС по РД с питьевой водой.