«Кубок ректора»: победы волейбольного турнира в ДГУ

Стремление к победе, успеху на спортивном поприще и командный дух собрали сотрудников и преподавателей подразделений Дагестанского государственного университета на «Кубке ректора».

«Волейбольный турнир «Кубок ректора» - наша традиция, укрепляющая общий университетский дух и дружбу между сотрудниками. Игры всегда проходят напряжённо и эмоционально. Сплочённость команд и поддержка болельщиков всегда настраивают на победу», - говорит ректор вуза Муртазали Рабаданов.

В этом году состязание посвящено 90-летию ДГУ. Участники юбилейного турнира – 24 команды, 10 из которых – женские.

Соревнования состоялись в обновленном после масштабных ремонтных работ Дворце спорта Дагестанского госуниверситета. Проведение турнира стало возможным благодаря активной поддержке со стороны первичной профсоюзной организации ДГУ, а также спонсорской поддержке книжного магазина «Alifba» и мобильного ритейла «REAL2».

В два турнирных дня женские и мужские команды в жесткой борьбе под зоркими взглядами судей сражались за победу. Завораживающая игра этих дней показала самую спортивную женскую команду вуза. Первое место заняла команда биологического факультета, на втором месте – социальный факультет, а на третьем – ИЭУР.

Не менее интересными были и мужские состязания. На первом месте команда ректората, на втором месте хасавюртовский филиал ДГУ, третье месте между собой поделили биологический и социальный факультеты.

Помимо общих результатов жюри турнира выделило лучших игроков как среди женщин, так и мужчин.

Лучший защитник – Айшат Бахмудова, биологический факультет.

Лучший игрок – Аида Клычева, социальный факультет.

Лучший связующий – Патимат Магомедова, ИЭУР.

Лучший нападающий – Саима Хизриева, биологический факультет.

Приз зрительских симпатий – Марьям Курбанмагомедова, физический факультет.

Лучший защитник – Мурад Омаров, социальный факультет.

Лучший игрок – Магомед Магомедов, ректорат.

Лучший связующий – Рустам Халилов, биологический факультет.

Лучший нападающий – Магомед Магомедов, хасавюртовский филиал.

Приз зрительских симпатий – КурмагомедовМагомед, биологический факультет.

Победители и призеры награждены кубками, дипломами и медалями.

Ко Дню защитника Отечества, на который выпал один из дней турнира, на базе спорткомплекса ДГУ прошел также турнир по футболу среди учеников 4 класса гимназии №13 Махачкалы.

В юбилейный для вуза год проведение спортивных, творческих и научных мероприятий играет особую роль для подрастающего поколения – это знание истории вуза, любовь к её традициям. А для представителей старшего поколения ДГУ традиционный «Кубок ректора» - отличный повод для занятий спортом в течение года. В этот раз, с энтузиазмом сменив строгие костюмы и платья на спортивные костюмы, сотрудники Дагестанского госуниверситета, провели отличный турнир.

Следующее мероприятие, посвященное 100-летию создания ДАССР, пройдет на базе института экологии и устойчивого развития ДГУ. В программе: выступления ученых, выставка и обзор книг писателей-дагестанцев, музыкальные номера, декламация стихотворений в исполнении школьников и студентов, викторина – «Доблестные сыны республики». Начало: 12:00, 27 февраля по адресу Дахадаева 21, «Зеленый зал» ИЭУР ДГУ.