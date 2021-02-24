Отметим, что Арепливир – это новейшее лекарство прямого действия для терапии коронавирусной инфекции. Так, запасы препарата, входящего, как сообщает источник, в методические рекомендации Минздрава России по лечению COVID-19, будут созданы в медицинских центрах регионов.
Издание также сообщает, что завтра, 25 февраля, в в рамках акции в Дагестан прибудет председатель Комитета Совета Федерации ФС РФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев и делегация Группы компаний «ПРОМОМЕД» – одного из лидеров отечественной фармацевтической отрасли.