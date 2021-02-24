Дагестанские врачи примут участие в благотворительной акции

Акция «Арепливир – врачам», по данным «Дагправды», направлена на лечение врачей и медперсонала, работающих в «красной зоне».

Отметим, что Арепливир – это новейшее лекарство прямого действия для терапии коронавирусной инфекции. Так, запасы препарата, входящего, как сообщает источник, в методические рекомендации Минздрава России по лечению COVID-19, будут созданы в медицинских центрах регионов.

Издание также сообщает, что завтра, 25 февраля, в в рамках акции в Дагестан прибудет председатель Комитета Совета Федерации ФС РФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев и делегация Группы компаний «ПРОМОМЕД» – одного из лидеров отечественной фармацевтической отрасли.