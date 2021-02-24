В Хасавюртовском районе откроются две новые школы и детсад

Отметим, что на территории муниципалитета в скором времени появится школа на 300 ученических мест и детский сад на 120 мест.

Объекты, выполняемым работам в которых была дана положительная оценка, достраиваются в селе Эндирей и Кандаурауле.