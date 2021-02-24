Отметим, что на территории муниципалитета в скором времени появится школа на 300 ученических мест и детский сад на 120 мест.
Объекты, выполняемым работам в которых была дана положительная оценка, достраиваются в селе Эндирей и Кандаурауле.
Ход строительства ряда объектов проверил Первый вице-премьер Дагестана Батыр Эмеев.
Отметим, что на территории муниципалитета в скором времени появится школа на 300 ученических мест и детский сад на 120 мест.
Объекты, выполняемым работам в которых была дана положительная оценка, достраиваются в селе Эндирей и Кандаурауле.
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