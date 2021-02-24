ЗАМАНА - В Хасавюртовском районе откроются две новые школы и детсад

В Хасавюртовском районе откроются две новые школы и детсад

Автор
24 февраля, 2021. Среда 12:39
В Хасавюртовском районе откроются две новые школы и детсад

Ход строительства ряда объектов проверил Первый вице-премьер Дагестана Батыр Эмеев.

В Хасавюртовском районе откроются две новые школы и детсад
Общество

Отметим, что на территории муниципалитета в скором времени появится школа на 300 ученических мест и детский сад на 120 мест.

Объекты, выполняемым работам в которых была дана положительная оценка, достраиваются в селе Эндирей и Кандаурауле.

 

Последнее от Арслан

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top