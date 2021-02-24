В силовом ведомстве сообщили, что к монументу погибших при исполнении служебного долга правоохранителей были возложены венки.
Отмечено, что рядовой Филяев погиб в 1996 году при отражении атаки боевиков из банды Радуева.
Память о кавалере ордена Мужества Руслане Филяеве военнослужащие почтили базе кизлярского батальона Росгвардии минутой молчаний.
В силовом ведомстве сообщили, что к монументу погибших при исполнении служебного долга правоохранителей были возложены венки.
Отмечено, что рядовой Филяев погиб в 1996 году при отражении атаки боевиков из банды Радуева.
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