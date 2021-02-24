Дагестанские росгвардейцы почти память о сослуживце

В силовом ведомстве сообщили, что к монументу погибших при исполнении служебного долга правоохранителей были возложены венки.

Отмечено, что рядовой Филяев погиб в 1996 году при отражении атаки боевиков из банды Радуева.