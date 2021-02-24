ЗАМАНА - Дагестанские росгвардейцы почти память о сослуживце

Дагестанские росгвардейцы почти память о сослуживце

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24 февраля, 2021. Среда 09:56
Дагестанские росгвардейцы почти память о сослуживце

Память о кавалере ордена Мужества Руслане Филяеве военнослужащие почтили базе кизлярского батальона Росгвардии минутой молчаний.

Дагестанские росгвардейцы почти память о сослуживце
Общество

В силовом ведомстве сообщили, что к монументу погибших при исполнении служебного долга правоохранителей были возложены венки.

Отмечено, что рядовой Филяев погиб в 1996 году при отражении атаки боевиков из банды Радуева.

 

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