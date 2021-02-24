ЗАМАНА - В Махачкале возложили цветы к памятнику Воину-освободителю  

В Махачкале возложили цветы к памятнику Воину-освободителю  

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24 февраля, 2021. Среда 09:49
В Махачкале возложили цветы к памятнику Воину-освободителю  

Дань памяти в парке имени Ленинского Комсомола депутаты Народного Собрания во главе с Председателем парламента Хизри Шихсаидовым отдали в рамках Всероссийской политической акции «Защитим память героев».

В Махачкале возложили цветы к памятнику Воину-освободителю  
Общество

«Сегодня мы отдаем дань памяти тем, кто погиб за наш сегодняшний день. В годы войны из Дагестана было призвано 180 тысяч человек, многие из которых домой не вернулись», - сказал руководитель парламента, отметив важность мероприятия.

 

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