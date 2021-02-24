В Махачкале возложили цветы к памятнику Воину-освободителю

«Сегодня мы отдаем дань памяти тем, кто погиб за наш сегодняшний день. В годы войны из Дагестана было призвано 180 тысяч человек, многие из которых домой не вернулись», - сказал руководитель парламента, отметив важность мероприятия.