«Сегодня мы отдаем дань памяти тем, кто погиб за наш сегодняшний день. В годы войны из Дагестана было призвано 180 тысяч человек, многие из которых домой не вернулись», - сказал руководитель парламента, отметив важность мероприятия.
В Махачкале возложили цветы к памятнику Воину-освободителю
- Автор Арслан
- 24 февраля, 2021. Среда 09:49
Дань памяти в парке имени Ленинского Комсомола депутаты Народного Собрания во главе с Председателем парламента Хизри Шихсаидовым отдали в рамках Всероссийской политической акции «Защитим память героев».
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