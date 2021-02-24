Оторванными от электроснабжения, к восстановлению которого, как сообщает источник, привлекли свыше 150 электриков и 52 единицы техники, остались семь районов республики.
Сильный ветер оставил дагестанцев без света
- Автор Арслан
- 24 февраля, 2021. Среда 09:15
Около 170 тысяч человек, по данным Минэнерго РФ, остались в Дагестане без электричества из-за ветра, порывы которого достигали 35 метров в секунду.
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