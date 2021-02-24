Аварийные службы Республики Дагестан трудятся в режиме повышенной готовности

Предварительная работа с целью мобилизации сил всех ответственных служб по указанию Временно исполняющего обязанности Главы РД Сергея Меликова была начата заблаговременно.

Например, в Министерстве энергетики и ЖКХ РД было проведено оперативное заседание с участием управления всех ресурсоснабжающих компаний, были определены главные проблемные зоны республики. О том, какие меры уже предприняты в республике читайте по ссылке