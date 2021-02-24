ЗАМАНА - Аварийные службы Республики Дагестан трудятся в режиме повышенной готовности

Аварийные службы Республики Дагестан трудятся в режиме повышенной готовности

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24 февраля, 2021. Среда 07:21
Аварийные службы Республики Дагестан трудятся в режиме повышенной готовности

В связи с осложнением метеорологических условий аварийно-восстановительные службы переведены в режим повышенной готовности.

Аварийные службы Республики Дагестан трудятся в режиме повышенной готовности
Общество

Предварительная работа с целью мобилизации сил всех ответственных служб по указанию Временно исполняющего обязанности Главы РД Сергея Меликова была начата заблаговременно.
Например, в Министерстве энергетики и ЖКХ РД было проведено оперативное заседание с участием управления всех ресурсоснабжающих компаний, были определены главные проблемные зоны республики. О том, какие меры уже предприняты в республике читайте по ссылке

 

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