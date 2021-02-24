Предварительная работа с целью мобилизации сил всех ответственных служб по указанию Временно исполняющего обязанности Главы РД Сергея Меликова была начата заблаговременно.
Например, в Министерстве энергетики и ЖКХ РД было проведено оперативное заседание с участием управления всех ресурсоснабжающих компаний, были определены главные проблемные зоны республики. О том, какие меры уже предприняты в республике читайте по ссылке
Аварийные службы Республики Дагестан трудятся в режиме повышенной готовности
- Автор Хадижат
- 24 февраля, 2021. Среда 07:21
В связи с осложнением метеорологических условий аварийно-восстановительные службы переведены в режим повышенной готовности.
Предварительная работа с целью мобилизации сил всех ответственных служб по указанию Временно исполняющего обязанности Главы РД Сергея Меликова была начата заблаговременно.
Последнее от Хадижат
- В парке Дербента высадят 5 тыс. кипарисов и 90 тыс. кустов лаванды
- В самое высокогорное село Европы пришел высокоскоростной интернет
- Адиль Салаватов: «Депутаты должны показать пример при вакцинации от коронавируса»
- Аварийные службы Республики Дагестан трудятся в режиме повышенной готовности
- В Управлении МЧС РФ по Дагестану прошло оперативное заседание