МЧС по Республике Дагестан предупреждает о лавиноопасности в горах

Главное управление МЧС РФ по Республике Дагестан предупредило дагестанцев о большой вероятности лавиноопасности с 23 февраля по 24 февраля

Специалисты ведомства просят жителей республики воздержаться от поездок в отдаленные места и от походов в горы из-за неблагоприятных метеорологических условий.

Но, если вы оказались в лавиноопасной зоне, необходимо соблюдать основные правила поведения в районах схода лавин. Подробнее читайте по ссылке