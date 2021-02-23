Специалисты ведомства просят жителей республики воздержаться от поездок в отдаленные места и от походов в горы из-за неблагоприятных метеорологических условий.
Но, если вы оказались в лавиноопасной зоне, необходимо соблюдать основные правила поведения в районах схода лавин. Подробнее читайте по ссылке
МЧС по Республике Дагестан предупреждает о лавиноопасности в горах
- Автор Хадижат
- 23 февраля, 2021. Вторник 22:46
Главное управление МЧС РФ по Республике Дагестан предупредило дагестанцев о большой вероятности лавиноопасности с 23 февраля по 24 февраля
Специалисты ведомства просят жителей республики воздержаться от поездок в отдаленные места и от походов в горы из-за неблагоприятных метеорологических условий.
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