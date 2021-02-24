В парке Дербента высадят 5 тыс. кипарисов и 90 тыс. кустов лаванды

Дербентский парк имени Низами Гянджеви украсят пять тысяч кипарисов и 90 тысяч кустов лаванды. Администрация города объявила конкурс на выполнение работ по озеленению парка.

По сообщению ТАСС, муниципалитет планирует направить на приобретение и посадку деревьяв около 150 миллионов рублей. Уточним, что парк имени поэта и мыслителя XII века Низами Гянджеви самый большой в Дербенте. Его территория составляет около 7 гектаров. В парке расположены руины древней городской стены, старинный маяк и памятник поэту. На данный момент, в парке активно проводится масштабная работа по его реконструкции.