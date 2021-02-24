Работы проводились в рамках национального проекта «Цифровая экономика», сообщил ТАСС глава Минцифры Сергей Снегирев. Село Куруш находитсяна высоте 2 560 метров над уровнем моря. Сегодня в населенном пункте проживает около 800 человек.
В самое высокогорное село Европы пришел высокоскоростной интернет
- Автор Хадижат
- 24 февраля, 2021. Среда 08:32
Самое высокогорное село в Европе и на территории Дагестана Куруш Докузпаринского района подключили к высокоскоростному интернету.
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