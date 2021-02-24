ЗАМАНА - В Управлении МЧС РФ по Дагестану прошло оперативное заседание

В Управлении МЧС РФ по Дагестану прошло оперативное заседание

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24 февраля, 2021. Среда 00:20
В Управлении МЧС РФ по Дагестану прошло оперативное заседание

В связи с поступившим прогнозом от Дагестанского гидрометеорологического центра по осложнению метеорологических условий на предстоящие три дня, в Махачкале под управлением руководителя Управления МЧС РФ по Республике Дагестан Н. Казимагамедова проведено оперативное заседание.

В Управлении МЧС РФ по Дагестану прошло оперативное заседание
Общество

В совещании приняли участие представители республиканских и городских служб и пожарно-спасательных подразделений в режиме ВКС, на предмет готовности к реагированию на вероятные угрозы.

 Отметим, что согласно прогнозам, ожидается снижение температуры окружающей среды до минус 15 и усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с. Соответствующим службам были даны советы по снижению последствий прохождения неблагоприятных метеоявлений. 

Особенное внимание было обращено на эксплуатацию газового хозяйства и отопительных устройств. Было принято решение о создании  на базе Ситуационного центра республики междуведомственного оперцентра, организовать осведомление о ситуации жителей республики,  провести проверку готовность сил и средств, также для восстановления линий электрической сети, водопроводных, газопроводных и тепловых сетей.

 

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