ЗАМАНА - В Дагестане впервые за долгое время меньше 50 человек, заболевших коронавирусом за сутки

В Дагестане впервые за долгое время меньше 50 человек, заболевших коронавирусом за сутки

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23 февраля, 2021. Вторник 17:37
В Дагестане впервые за долгое время меньше 50 человек, заболевших коронавирусом за сутки

23 февраля в Республике Дагестан зафиксировано 48 случаев заболевания коронавирусом за сутки.

В Дагестане впервые за долгое время меньше 50 человек, заболевших коронавирусом за сутки
Общество

Подобное понижение заболеваемости зафиксировано впервые за длительное время. По данным ситуационного центра, итоговое количество болезней коронавирусной инфекцией за всё время сильной эпидемии составляет 29 568 человек. 27 230 жителей региона излечилось. За прошедшие сутки, погиб один человек, всего скончалось 1329.

Подчеркнём, что в регионе проходит масштабная вакцинопрофилактика жителей от вируса Covid-19. На сегодня привито 7573 человека. 

Напомним, жители республики могут записаться на вакцинацию на портале Госуслуг, позвонив на горячую линию по номеру 122, или же обратившись в регистратуру медицинской организации, к которой они прикреплены. 

 

 

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