В Ботлихском районе отпраздновали День защитника Отечества

Мероприятие по традиции открылось праздничным поднятием Государственного флага России. Потом с обращением к личному составу от Минобороны России и себя лично обратился глава гарнизона.

Также личный состав Ботлихского гарнизона с Днем защитника Отечества поздравил глава района.

«Данный праздник символ мужества и любви к отечеству имеет богатую и славную историю, олицетворяет смелость и честь воинов, которые защищали наше государство во все времена. Подвиги защитников Отечества навечно останутся в нашей памяти», - подчеркнул Руслан Гамзатов.

Далее полковник Ян Оленин объявил благодарность и вручил грамоты отличившимся военнослужащим.

За образцовое исполнение обязанностей воинской службы, самоотверженное служение Отечеству военнослужащие были награждены главой муниципалитета Почетными грамотами МР «Ботлихский район».