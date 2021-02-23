ЗАМАНА - В Ботлихском районе отпраздновали День защитника Отечества

В Ботлихском районе отпраздновали День защитника Отечества

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23 февраля, 2021. Вторник 16:34
В Ботлихском районе отпраздновали День защитника Отечества В Ботлихском районе отпраздновали День защитника Отечества

Мероприятие по традиции открылось праздничным поднятием Государственного флага России. Потом с обращением к личному составу от Минобороны России и себя лично обратился глава гарнизона.

В Ботлихском районе отпраздновали День защитника Отечества
Общество

Также личный состав Ботлихского гарнизона с Днем защитника Отечества поздравил глава района.
«Данный праздник символ мужества и любви к отечеству имеет богатую и славную историю, олицетворяет смелость и честь воинов, которые защищали наше государство во все времена. Подвиги защитников Отечества навечно останутся в нашей памяти», - подчеркнул Руслан Гамзатов.

Далее полковник Ян Оленин объявил благодарность и вручил грамоты отличившимся военнослужащим.

За образцовое исполнение обязанностей воинской службы, самоотверженное служение Отечеству военнослужащие были награждены главой муниципалитета Почетными грамотами МР «Ботлихский район».

 

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