Также личный состав Ботлихского гарнизона с Днем защитника Отечества поздравил глава района.
«Данный праздник символ мужества и любви к отечеству имеет богатую и славную историю, олицетворяет смелость и честь воинов, которые защищали наше государство во все времена. Подвиги защитников Отечества навечно останутся в нашей памяти», - подчеркнул Руслан Гамзатов.
Далее полковник Ян Оленин объявил благодарность и вручил грамоты отличившимся военнослужащим.
За образцовое исполнение обязанностей воинской службы, самоотверженное служение Отечеству военнослужащие были награждены главой муниципалитета Почетными грамотами МР «Ботлихский район».