ЗАМАНА - Ответный выстрел

Ответный выстрел

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23 февраля, 2021. Вторник 14:32
Ответный выстрел

Ответный выстрел 17 лет назад, 28 февраля 2004 года, в огневой схватке с Русланом Гелаевым погибли российские пограничники из дагестанского села Бежта Абдухалик Курбанов и Мухтар Сулейманов.

Ответный выстрел
Общество

Указом президента Путина им посмертно присвоено звание Героев России. В этом году, в преддверии Дня защитника Отечества, "Молодежь Дагестана" подготовила публикацию о событиях того непростого периода, ставших для будущих героев испытанием -"Ответный выстрел". Подробнее читайте по ссылке

 

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