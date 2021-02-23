Ответный выстрел

Ответный выстрел 17 лет назад, 28 февраля 2004 года, в огневой схватке с Русланом Гелаевым погибли российские пограничники из дагестанского села Бежта Абдухалик Курбанов и Мухтар Сулейманов.

Указом президента Путина им посмертно присвоено звание Героев России. В этом году, в преддверии Дня защитника Отечества, "Молодежь Дагестана" подготовила публикацию о событиях того непростого периода, ставших для будущих героев испытанием -"Ответный выстрел". Подробнее читайте по ссылке