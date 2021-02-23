Также, в рамках акции школьники собрали чемоданчики с самыми по их мнению необходимыми предметами для бойца. В пресс-центре района отметили, что подобные акции несут в себе миссию воспитания патриотических чувств в подрастающем поколении.
В учебных заведениях Новолакского района прошла акция "Армейский чемоданчик"
- Автор Хадижат
- 23 февраля, 2021. Вторник 14:22
В библиотеках и в школах были организованы достойные внимания выставки предметов солдатского быта, фото и альбомов. Кроме того в учебных заведениях прошли праздничные линейки, классные часы, спортивные мероприятия и открытые уроки, на которых учащимся школ поведали много неописуемых и увлекательных историй из жизни военных и бойцов.
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