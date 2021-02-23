В учебных заведениях Новолакского района прошла акция "Армейский чемоданчик"

В библиотеках и в школах были организованы достойные внимания выставки предметов солдатского быта, фото и альбомов. Кроме того в учебных заведениях прошли праздничные линейки, классные часы, спортивные мероприятия и открытые уроки, на которых учащимся школ поведали много неописуемых и увлекательных историй из жизни военных и бойцов.