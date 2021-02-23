Абдулпатах Амирханов поздравил жителей Дагестана с Днем защитника Отечества

Сегодня, 23 февраля, Председатель Правительства РД Абдулпатах Амирханов поздравил дагестанцев с Днем защитника Отечества. Обращаясь к землякам, он отметил, что этот праздник объединяет все поколения: и нынешних военных, и воинов запаса, и ветеранов.

"Этот праздник является символом мужества, доблести, преданности своей стране. Он олицетворяет собой признание боевых заслуг российского воинства и напоминает о славных традициях наших вооружённых сил. Отдельные поздравления тем, кто сегодня находится на боевом посту, оберегая мир и покой наших граждан вдали от дома.