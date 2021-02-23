ЗАМАНА - Абдулпатах Амирханов поздравил жителей Дагестана с Днем защитника Отечества

Абдулпатах Амирханов поздравил жителей Дагестана с Днем защитника Отечества

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23 февраля, 2021. Вторник 10:30
Абдулпатах Амирханов поздравил жителей Дагестана с Днем защитника Отечества
Сегодня, 23 февраля, Председатель Правительства РД Абдулпатах Амирханов поздравил дагестанцев с Днем защитника Отечества. Обращаясь к землякам, он отметил, что этот праздник объединяет все поколения: и нынешних военных, и воинов запаса, и ветеранов.
Абдулпатах Амирханов поздравил жителей Дагестана с Днем защитника Отечества
Общество
"Этот праздник является символом мужества, доблести, преданности своей стране. Он олицетворяет собой признание боевых заслуг российского воинства и напоминает о славных традициях наших вооружённых сил. Отдельные поздравления тем, кто сегодня находится на боевом посту, оберегая мир и покой наших граждан вдали от дома.

В этом году мы отмечаем важное событие - 100-летие со дня образования Дагестанской Автономной Советской Социалистической Республики. Это еще один повод для того, чтобы памятью и сердцем вернуться к сложным, героическим страницам нашего прошлого и понять, кому мы обязаны мирным небом над головой", - заключил Председатель Правительства РД. 

 

 

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