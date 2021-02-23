ЗАМАНА - Сергей Меликов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем защитника Отечества

Сергей Меликов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем защитника Отечества

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23 февраля, 2021. Вторник 10:05
Сергей Меликов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем защитника Отечества

День защитника Отечества – символ мужества и патриотизма. Служить миру, защищать свою Родину – почетная и святая обязанность каждого гражданина страны. Сегодня,  врио главы Республики Дагестан Сергей Меликов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем защитника Отечества.

Сергей Меликов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем защитника Отечества
Общество

Глава региона отметил, что данный праздник воспитывает в подрастающем поколении патриотизм, правильные жизненные ориентиру и  готовность встать на защиту Родины.

"Сегодня нам важно  своим ежедневным трудом продолжать традиции всех поколений защитников Отечества. Сохранить и приумножить для потомков уважение к культуре и традициям, а также стремление к миру и единству", - говорится в поздравительном сообщении.

Также Сергей Меликов отметил, что знания и опыт поколений сегодня служат основой для будущего развития страны. В заключении, Глава РД пожелал военнослужащим и ветеранам крепкого здоровья, благополучия и удачи.

 

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