Сергей Меликов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем защитника Отечества

День защитника Отечества – символ мужества и патриотизма. Служить миру, защищать свою Родину – почетная и святая обязанность каждого гражданина страны. Сегодня, врио главы Республики Дагестан Сергей Меликов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем защитника Отечества.

Глава региона отметил, что данный праздник воспитывает в подрастающем поколении патриотизм, правильные жизненные ориентиру и готовность встать на защиту Родины.

"Сегодня нам важно своим ежедневным трудом продолжать традиции всех поколений защитников Отечества. Сохранить и приумножить для потомков уважение к культуре и традициям, а также стремление к миру и единству", - говорится в поздравительном сообщении.

Также Сергей Меликов отметил, что знания и опыт поколений сегодня служат основой для будущего развития страны. В заключении, Глава РД пожелал военнослужащим и ветеранам крепкого здоровья, благополучия и удачи.