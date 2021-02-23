Глава региона отметил, что данный праздник воспитывает в подрастающем поколении патриотизм, правильные жизненные ориентиру и готовность встать на защиту Родины.
"Сегодня нам важно своим ежедневным трудом продолжать традиции всех поколений защитников Отечества. Сохранить и приумножить для потомков уважение к культуре и традициям, а также стремление к миру и единству", - говорится в поздравительном сообщении.
Также Сергей Меликов отметил, что знания и опыт поколений сегодня служат основой для будущего развития страны. В заключении, Глава РД пожелал военнослужащим и ветеранам крепкого здоровья, благополучия и удачи.