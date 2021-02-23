Акция "Ленточка памяти" прошла в Махачкале

Мероприятие было скооперировано центральным штабом Республики Дагестан Всероссийского движения «ВолонтерыПобеды» вместе с Министерством по национальной политике и делам религии РД. Задача мероприятия укрепление духовных ценностей, гражданско-патриотического воспитания школьников и молодежи, сохранение и поддержание памяти о героических подвигах сынов нашей Родины. Как отметил временно исполняющий обязанности руководителя Миннаца Дагестана Энрик Муслимов, наши земляки всегда славились своей смелостью и любовью к Родине. Они стояли во все времена стояли на ее защите.

Стоит отметить, что в акции участвовали Герой РФ Загид Загидов, ветераны и активисты студенчества.