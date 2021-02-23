ЗАМАНА - Акция "Ленточка памяти" прошла в Махачкале

Акция "Ленточка памяти" прошла в Махачкале

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23 февраля, 2021. Вторник 07:19
Акция &quot;Ленточка памяти&quot; прошла в Махачкале

22 февраля, в Махачкале прошла республиканская патриотическая акция «Ленточка памяти».

Акция "Ленточка памяти" прошла в Махачкале
Общество

Мероприятие было скооперировано центральным штабом Республики Дагестан Всероссийского движения «ВолонтерыПобеды» вместе с Министерством по национальной политике и делам религии РД. Задача мероприятия укрепление духовных ценностей, гражданско-патриотического воспитания школьников и молодежи, сохранение и поддержание памяти о героических подвигах сынов нашей Родины. Как отметил временно исполняющий обязанности руководителя Миннаца Дагестана Энрик Муслимов, наши земляки всегда славились своей смелостью и любовью к Родине. Они стояли во все времена стояли на ее защите.
Стоит отметить, что в акции участвовали Герой РФ Загид Загидов, ветераны и активисты студенчества.

 

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