В Дагестане росгвардейцы почтили память павших защитников Отечества

Герой России Загиб Загиров, обращаясь к организаторам митинга в парке им. Ленинского комсомола подчеркнул их вклад в сохранение памяти об участниках войны и геройском прошлом государства. Также он отметил, что не сомневается: если сегодня стране будет грозить какая-либо опасность, молодое поколение не задумываясь встанет и продемонстрирует свой героический дух, пойдя на стопам своих великих дедов и прадедов.

Его мысль поддержал министр по национальной политике и делам религий РД Энрик Муслимов отметив, что в Республике Дагестан самая патриотичная молодежь, которая помнит и чтит историю своей родины.

Закончилось мероприятие возложением цветов к памятнику Войну-освободителю.