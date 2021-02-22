ЗАМАНА - В Дагестане росгвардейцы почтили память павших защитников Отечества

В Дагестане росгвардейцы почтили память павших защитников Отечества

Автор
22 февраля, 2021. Понедельник 20:58
В Дагестане росгвардейцы почтили память павших защитников Отечества В Дагестане росгвардейцы почтили память павших защитников Отечества

В Махачкале, участие в акциях, приуроченных ко Дню защитника Отечества "Защитим память героев" и "Ленточка памяти" приняли сотрудники Управления Росгвардии по Дагестану.

В Дагестане росгвардейцы почтили память павших защитников Отечества
Общество

Герой России Загиб Загиров, обращаясь к организаторам митинга в парке им. Ленинского комсомола подчеркнул их вклад в сохранение памяти об участниках войны и геройском прошлом государства. Также он отметил, что не сомневается: если сегодня стране будет грозить какая-либо опасность, молодое поколение не задумываясь встанет и продемонстрирует свой героический дух, пойдя на стопам своих великих дедов и прадедов.
Его мысль поддержал министр по национальной политике и делам религий РД Энрик Муслимов отметив, что в Республике Дагестан самая патриотичная молодежь, которая помнит и чтит историю своей родины.
Закончилось мероприятие возложением цветов к памятнику Войну-освободителю.

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top