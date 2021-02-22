Герой России Загиб Загиров, обращаясь к организаторам митинга в парке им. Ленинского комсомола подчеркнул их вклад в сохранение памяти об участниках войны и геройском прошлом государства. Также он отметил, что не сомневается: если сегодня стране будет грозить какая-либо опасность, молодое поколение не задумываясь встанет и продемонстрирует свой героический дух, пойдя на стопам своих великих дедов и прадедов.
Его мысль поддержал министр по национальной политике и делам религий РД Энрик Муслимов отметив, что в Республике Дагестан самая патриотичная молодежь, которая помнит и чтит историю своей родины.
Закончилось мероприятие возложением цветов к памятнику Войну-освободителю.
В Дагестане росгвардейцы почтили память павших защитников Отечества
- Автор Хадижат
- 22 февраля, 2021. Понедельник 20:58
В Махачкале, участие в акциях, приуроченных ко Дню защитника Отечества "Защитим память героев" и "Ленточка памяти" приняли сотрудники Управления Росгвардии по Дагестану.
Герой России Загиб Загиров, обращаясь к организаторам митинга в парке им. Ленинского комсомола подчеркнул их вклад в сохранение памяти об участниках войны и геройском прошлом государства. Также он отметил, что не сомневается: если сегодня стране будет грозить какая-либо опасность, молодое поколение не задумываясь встанет и продемонстрирует свой героический дух, пойдя на стопам своих великих дедов и прадедов.
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