«Кубок ректора» стартовал в ДГУ

Традиционный «Кубок ректора» - волейбольный турнир среди сотрудников вуза - стартовал в Дагестанском государственном университете. В этом году состязание посвящено 90-летию со дня основания ДГУ.

«"Кубок ректора" - наша старая добрая традиция, укрепляющая общий университетский дух и дружбу между сотрудниками. Студенческая команда уже завоевала первые и призовые места в стране, жду хорошей игры и от работников. Успехов всем, и пусть победит сильнейший», - открыл турнир ректор Даггосуниверситета Муртазали Рабаданов.

В этом году «Кубок ректора» бьет рекорды: из 24 команд 10 - женские, когда в прошлом году сотрудницы образовали лишь 4 команды.

Турнир проходит 22-23 февраля в обновлённом после масштабного ремонта Дворце спорта ДГУ. К участию допускаются мужские и женские команды в составе 10 человек.

Победители и призеры будут награждены кубками, дипломами и медалями, дополнительно могут быть вручены денежные призы.