В Махачкале презентовали книги двух классиков аварской литературы

Презентация книг Гамзата Цадасы и Махмуда из Кахабросо на аварском языке, авторами которых выступили доктор филологических наук Ахмед Муртазалиев и глава Минпечати РД Умаросман Гаджиев, прошла в Аварском театре в рамках Международного дня родного языка.

В мероприятии, в ходе которого были представлены сцены из спектаклей (по мотивам произведений Г. Цадасы), декламация стихов Махмуда из Кахабросо и другие номера, приняли участие представители Миннаца региона, фонда «Махмуд из Кахабросо», члены Дагестанского отделения Союза журналистов России.