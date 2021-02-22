ЗАМАНА - В Махачкале презентовали книги двух классиков аварской литературы

В Махачкале презентовали книги двух классиков аварской литературы

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22 февраля, 2021. Понедельник 17:06
В Махачкале презентовали книги двух классиков аварской литературы

Презентация книг Гамзата Цадасы и Махмуда из Кахабросо на аварском языке, авторами которых выступили доктор филологических наук Ахмед Муртазалиев и глава Минпечати РД Умаросман Гаджиев, прошла в Аварском театре в рамках Международного дня родного языка.

В Махачкале презентовали книги двух классиков аварской литературы
Общество

В мероприятии, в ходе которого были представлены сцены из спектаклей (по мотивам произведений Г. Цадасы), декламация стихов Махмуда из Кахабросо и другие номера, приняли участие представители Миннаца региона, фонда «Махмуд из Кахабросо», члены Дагестанского отделения Союза журналистов России.

 

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