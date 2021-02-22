ЗАМАНА - В Дагестане приступили к вакцинированию студентов

В Дагестане приступили к вакцинированию студентов

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22 февраля, 2021. Понедельник 16:32
В Дагестане приступили к вакцинированию студентов

«Именно так мы сможем сдержать дальнейшее распространение инфекции и поскорее вернуться к нормальному ритму жизни», - уверены студенты и преподаватели Дагестанского государственного медицинского университета, которые первыми решили выразить свою ответственную гражданскую позицию, сообщает пресс-служба Минздрава РД.

В Дагестане приступили к вакцинированию студентов
Общество

По словам студента-медика и оператора call-центра по вопросам новой коронавирусной инфекции Асият Абакаровой, за представителями медицинского вуза, получившими свой первый компонент вакцины, эффективность и безопасность которой признаны на международном уровне, ведется наблюдение, отмечаются данные об их самочувствии.

 

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