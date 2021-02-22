ЗАМАНА - Борис Тахтаров — дагестанский герой гражданской войны в Испании

Борис Тахтаров — дагестанский герой гражданской войны в Испании

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22 февраля, 2021. Понедельник 14:52
Борис Тахтаров — дагестанский герой гражданской войны в Испании

Накануне Дня защитников Отечества, сетевое издание «Ёлдаш» подготовило публикацию о малоизвестном дагестанском герое гражданской войны в Испании - Борисе Адильгереевиче Тахтарове.

Борис Тахтаров — дагестанский герой гражданской войны в Испании
Общество

Согласно публикации, Борис Тахтаров - сын известного военного летчика, ссыльного из Дагестана - Альгерея Тахтарова. Прочитать статью можно по ссылке

 

 

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