О героях нужно помнить всегда

Автор Хадижат

Более 3 тысяч дагестанцев, прошедших Афганистан, проживают и работают сегодня среди нас. Они-наши герои и наша гордость. Вволею судьбы оказавшиеся вдалеке от Родины, они вновь доказали, что дагестанцы достойные и верные сыны Родины.