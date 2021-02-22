К несчастью, не все возвратились домой с той войны. Об одном из таких героев - Исмаиле Седировиче Исмаилове, публикация в газете "Зори Табасарана". Читайте по ссылке.
О героях нужно помнить всегда
- Автор Хадижат
- 22 февраля, 2021. Понедельник 14:49
Более 3 тысяч дагестанцев, прошедших Афганистан, проживают и работают сегодня среди нас. Они-наши герои и наша гордость. Вволею судьбы оказавшиеся вдалеке от Родины, они вновь доказали, что дагестанцы достойные и верные сыны Родины.
Последнее от Хадижат
- Борис Тахтаров — дагестанский герой гражданской войны в Испании
- Борис Тахтаров — дагестанский герой гражданской войны в Испании
- О героях нужно помнить всегда
- В Рутульском районе отметили День защитника Отечества
- В Сергокалинском районе прошло торжественное собрание по случаю приближающегося Дня защитника Отечества