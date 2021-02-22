ЗАМАНА - О героях нужно помнить всегда

О героях нужно помнить всегда

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22 февраля, 2021. Понедельник 14:49
О героях нужно помнить всегда

Более 3 тысяч дагестанцев, прошедших Афганистан, проживают и работают сегодня среди нас. Они-наши герои и наша гордость. Вволею судьбы оказавшиеся вдалеке от Родины, они вновь доказали, что дагестанцы достойные и верные сыны Родины.

О героях нужно помнить всегда
Общество

К несчастью, не все возвратились домой с той войны. Об одном из таких героев - Исмаиле Седировиче Исмаилове, публикация в газете "Зори Табасарана". Читайте по ссылке.

 

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