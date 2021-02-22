«Знание родного языка – это богатство». Преподавание родных языков и литератур в ДГУ совершенствуется с каждым годом

Проблема дагестанских языков день ото дня становится все актуальнее в многоязычной республике, где проживают представители более чем 30 народностей со своими языками и диалектами. Ученые и педагоги Дагестанского государственного университета, как главного центра подготовки специалистов по языкам и литературам народов Дагестана, всерьез обеспокоены вопросами их сохранения, развития и популяризации.

«Языки, как и мы – они рождаются, болеют и умирают. И если язык заболел, надо заниматься его лечением – возрождать, сохранять и оберегать его. Все это чрезвычайно важно для Дагестана. Например, даже для малочисленного агульского народа, для агульского языка мы смогли создать письменность, благодаря чему сегодня на нем выходят книги, газеты и журналы. Профессор ДГУ Камал Джамалов был одним из создателей алфавита на рутульском языке. И хотя проблем еще очень много, но ни одна страна не может похвастаться такой заботой о родной речи, такой поддержкой родных языков», – отмечает декан филологического факультета ДГУ Шабан Мазанаев.

Некоторые исследователи считают, что проблема языка связана с процессами миграции и глобализации. Рушится традиционный уклад, и молодежь покидает села, стремясь в города.

Определенная работа по повышению статуса родных языков, усилению интереса молодёжи к родным языкам, повышению качества их знаний проводится и в Дагестанском государственном университете.

«Призёров республиканских олимпиад по родным языкам и литературам, без дополнительных экзаменов принимают на русско-дагестанское отделение филологического факультета Даггосуниверситета (при наличии ЕГЭ по русскому языку и литературе), где готовят специалистов по одиннадцати языкам народов Дагестана, а решением Ученого совета вуза студентам РДО выплачивается дополнительная стипендия. В 2020-2021 учебном году на русско-дагестанском отделении филологического факультета очно в аварской, даргинской, лезгинской, лакской, кумыкской и табасаранской группах обучаются 137 студентов», – рассказывает профессор ДГУ Муса Багомедов.

Педагоги факультета ежегодно совершенствуют методику преподавания и стараются внедрять научную составляющую в учебный процесс: ежегодно выходит сборник «Вопросы кавказского языкознания и тюркологии», где публикуются работы, посвящённые актуальным проблемам кавказских и тюркских языков, а также вопросам их изучения в образовательных учреждениях. Наряду с русским языком, статьи публикуются и на языках народов Дагестана. В сборнике «Записки молодого лингвиста» выходят исследования студентов, магистрантов и аспирантов. Помимо факультетских научных сборников, каждый год студенты активно участвуют в конференциях всероссийского и международного уровней.

Продуктивной подготовку специалистов по родным языкам делают учебные и производственные практики, встречи с учеными и писателями, а также организация и проведение различных мероприятий: студенты активно сотрудничают Союзом писателей Дагестана, Театром поэзии, Республиканской национальной библиотекой и другими организациями.

Богатый языковой материал студенты-филологи собирают на диалектологической и фольклорной практиках в аулах Дагестана, попробовать себя в роли учителя ребята могут уже на третьем курсе – на производственной практике учащихся уже допускают к проведению уроков родного языка. Окунуться в ритмичную жизнь журналиста и переводчика студентам позволяет практика по литературному редактированию и переводу. Лучших из ребят трудоустраивают.

«В 2020-2021 учебном году ДГУ оформил подписку на газеты и журналы на родных языках. Каждый студент русско-дагестанского отделения ежемесячно будет получать дагестанские национальные издания. Это позволит учащимся практиковать литературный язык не только по художественной литературе, но и чувствовать современный родной язык», – говорит заведующий кафедрой дагестанских языков Муса Багомедов.

По словам студентов факультета, все преподаватели – мастера своего дела, которые не только вселяют в ребят любовь к слову, но и всегда помогут, подскажут, а где надо, направят молодых людей на верный научный путь.

В Дагестане говорят 120 диалектах и 40 языках, 25-ти из которых, по данным ЮНЕСКО, грозит исчезновение и потому мы должны всерьез задуматься о том, как сохранить, развивать и популяризировать на должном уровне языки и литературы народов Дагестана.

«Каждый родитель детям с малых лет должен прививать любовь и трепетное отношение к родному языку. Объяснять, что язык – это наша история, а без истории, которая является нашими корнями, мы долго не проживём. Потеряв историю, язык увянет, будто отцветший цветок», – считает студентка 3 курса русско-дагестанского отделения Инсаният Асевова.

Сегодня выпускники филфака ДГУ востребованы как никто. Сейчас в школах республике интенсифицируется изучение родных языков, по шести уже есть учебники, остальные в процессе регистрации или создания. Завтрашние филологи – это будущее национальных языков Дагестана.