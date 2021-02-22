ЗАМАНА - В Дагестане бывший главный бухгалтер подозревается в мошенничестве

В Дагестане бывший главный бухгалтер подозревается в мошенничестве

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22 февраля, 2021. Понедельник 13:00
В Дагестане бывший главный бухгалтер подозревается в мошенничестве

Более трех с половиной млн бывший главный бухгалтер Специальной общеобразовательной школы-интерната 2 вида перечислила, пользуясь служебным положением, перечислила на банковские карты лиц, не являющихся материально-ответственными.

В Дагестане бывший главный бухгалтер подозревается в мошенничестве
Общество

Как сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по РД, средства в особо крупном размере были переведены на приобретение горюче-смазочных материалов для работ в учреждении, однако позже выяснилось, что деньги были потрачены для своих собственных нужд.

 

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