Как сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по РД, средства в особо крупном размере были переведены на приобретение горюче-смазочных материалов для работ в учреждении, однако позже выяснилось, что деньги были потрачены для своих собственных нужд.
В Дагестане бывший главный бухгалтер подозревается в мошенничестве
- Автор Арслан
- 22 февраля, 2021. Понедельник 13:00
Более трех с половиной млн бывший главный бухгалтер Специальной общеобразовательной школы-интерната 2 вида перечислила, пользуясь служебным положением, перечислила на банковские карты лиц, не являющихся материально-ответственными.