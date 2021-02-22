В Дагестане бывший главный бухгалтер подозревается в мошенничестве

Более трех с половиной млн бывший главный бухгалтер Специальной общеобразовательной школы-интерната 2 вида перечислила, пользуясь служебным положением, перечислила на банковские карты лиц, не являющихся материально-ответственными.

Как сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по РД, средства в особо крупном размере были переведены на приобретение горюче-смазочных материалов для работ в учреждении, однако позже выяснилось, что деньги были потрачены для своих собственных нужд.